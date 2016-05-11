В Раде зарегистрировали еще один законопроект под Луценко-генпрокурора

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Авторами являются депутаты от "Блока Петра Порошенко" Виктор Король и от "Народного фронта" Сергей Драюк.

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Законопроектом предлагается в Законе "О прокуратуре" предусмотреть, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Действующим законодательством предусмотрено, что генпрокурор должен иметь высшее юридическое образование; стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

Этот законопроект предполагается рассмотреть сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований” (№ 4469).

Голосование проходило дважды, но ни разу не набрало необходимых 226 голосов.

Законопроектом предусматривалось, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

В действующем законе “О прокуратуре” на должность генпрокурора может претендовать человек с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Как известно, ведутся разговоры о возможности назначения на должность генпрокурора лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, однако его кандидатура не соответствует ряду требований к кандидату на эту должность. В частности, у Луценко нет высшего юридического образования.