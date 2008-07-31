Тимошенко рада, что политикум объединился

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО позитивно оценивает голосование в Верховной Раде при принятии закона о внесении изменений в бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Возможно, в первый раз за последние месяцы политикум Украины смог объединиться для того, чтобы помочь людям, для того, чтобы решить ряд проблем, которые сейчас существуют в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поблагодарила всех депутатов за работу по подготовке единого согласованного законопроекта и единогласное голосование за его поддержку. «Мы получили на сегодняшний день ресурсы, которые позволят компенсировать имущественные потери граждан, восстановить дороги. Очень знаково, что голосование было единогласным», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, ВР приняла изменения в госбюджет-2008, увеличив расходную часть бюджета на 5,802 млрд. грн. Закон поддержал 441 народный депутат.

В то же время, депутаты исключили норму о предоставлении государственных гарантий «Укравтодору» в размере 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, депутаты отказались изменить распорядителя бюджетных средств. В соответствии с принятым законом, бюджетными средствами будут распоряжаться местные органы исполнительной власти.

Также депутаты поддержали норму о повышении ставок акцизных сборов, как это и предлагало правительство.