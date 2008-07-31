Коммунисты хотят отставки Шандры

Фракция Коммунистической партии Украины предлагает Верховной Раде сегодня рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиру ШАНДРЕ из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в шести областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, синоптики заблаговременно предупреждали о возможном ненастье, надвигающемся на Украину.

«Однако со стороны министерства надлежащей реакции не было», - считает П.СИМОНЕНКО.

Кроме того, лидер фракции коммунистов отметил, что сегодня неудовлетворительной является также работа председателей государственных администраций пострадавших областей.

«Ни министр, ни председатели госадминистраций не знают, чем они должны заниматься», - убежден лидер КПУ.