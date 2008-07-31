Коммунисты хотят отставки Шандры
"Синоптики заблаговременно предупреждали"
Фракция Коммунистической партии Украины предлагает Верховной Раде сегодня рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиру ШАНДРЕ из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в шести областях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.
По его словам, синоптики заблаговременно предупреждали о возможном ненастье, надвигающемся на Украину.
«Однако со стороны министерства надлежащей реакции не было», - считает П.СИМОНЕНКО.
Кроме того, лидер фракции коммунистов отметил, что сегодня неудовлетворительной является также работа председателей государственных администраций пострадавших областей.
«Ни министр, ни председатели госадминистраций не знают, чем они должны заниматься», - убежден лидер КПУ.