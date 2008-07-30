Тимошенко говорит, что кризис уже пройден

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об эффективности действий центральной и местных властей для преодоления последствий наводнения в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на заседании правительства.

«Все министерства, начиная от Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, местная власть, все, кто задействован, работают эффективно, самоотверженно, круглосуточно. Я могу сказать, что и на местном уровне, и на центральном делается все, что только возможно сделать. И я думаю, что результат люди уже сегодня ощущают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр отметила, что кризис уже пройден и сложившиеся погодные условия не создают опасений по возможному повтору чрезвычайных явлений.

«В то же время еще остаются за пределами доступа 108 населенных пунктов в Украине, куда невозможно подъехать, не существует дорог и добраться туда можно либо вертолетом, либо на плавательных специальных средствах», - добавила она