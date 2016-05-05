Климкин подчеркивает важность имплементации Соглашения о ЗСТ и предоставления Украине безвизового режима уже летом

Об этом он сказал во время встречи министров иностранных дел стран-участниц Вышеградской четверки и «Восточного партнерства», организованной Чешским председательством в В4, сообщает пресс-служба МИД.

Во встрече также приняли участие еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид, представители МИД Швеции, Нидерландов и Германии.

Нынешняя встреча была посвящена выполнению обязательств, взятых во время саммита "Восточного партнерства" в Риге в 2015 году.

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«Участники обсудили насущные потребности и ожидания стран-участниц «Восточного партнерства» от реализации этой программы в дальнейшем. Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно нынешней ситуации с безопасностью в Восточной Европе», - говорится в сообщении.

Климкин также отметил наличие многочисленных вызовов и угроз международной безопасности, среди которых международный терроризм, гибридные войны, региональные конфликты и тому подобное. Отдельное внимание было уделено вопросу выполнения Минских договоренностей, перспективам стабилизации ситуации с безопасностью на Донбассе и роли России в этом процессе.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая министр иностранных дел Украины Климкин находится с рабочим визитом в Чешской Республике, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами.