Замглавы Одесской ОГА Боровик заявляет об уходе с должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боровик сообщил в Facebook.

Он отмечает, что увольняется в связи с вступлением в силу новой редакции закона о госслужбе.

Боровик сожалеет, что законодательство Украины запрещает двойное гражданство и выражает благодарность правительству Германии, которое, по его просьбе, сделало «исключение запрета на двойное гражданство, которое действует в ФРГ».

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«Сегодня я выхожу из госслужбы и прекращаю выполнять обязанности заместителя губернатора Одесской области», - сообщил Боровик.

По его словам, он остается советником главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, а увольнение с госслужбы позволит ему больше сконцентрироваться на работе в Одесском горсовете, внефракционным депутатом которого он является.

Боровик также добавил, что сейчас работает над несколькими проектами.

По его словам, за последний год на госслужбе он заработал 15,3 тыс. грн, которые переведет на нужды АТО.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2015 года председатель Одесской областной государственной администрации Саакашвили на своей первой в Одессе пресс-конференции в статусе госслужащего заявил, что привлек для работы в регионе Боровика – известного специалиста с большим опытом в международной экономической деятельности. Он отметил, что у Боровика одесские корни, он полон энтузиазма и сам вызвался помочь провести реформы в регионе.

До утверждения в должности и. о. заместителя главы Одесской ОГА Боровик был советником Саакашвили.

Ранее, будучи первым заместителем министра экономики Украины, Боровик заявил, что уходит из Кабмина из-за конфликта с тогдашним премьером Арсением Яценюком.

14 мая 2015 года Министерство экономического развития и торговли расторгло отношения с Боровиком, который в феврале был представлен в качестве кандидата на должность первого замминистра.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абрамовичус взял на себя ответственность за увольнение Боровика.

В начале марта 2015 г. президент Украины Петр Порошенко предоставил Боровику украинское гражданство.