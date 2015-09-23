Политологи не верят, что у Боровика есть шансы победить на в выборах мэра Одессы

Комментируя информацию о выдвижении кандидатуры Боровика на должность мэра Одессы в понедельник, 21 сентября, эксперт отметил, что довольно высокие шансы были бы у Михаила Саакашвили в случае его участия в избирательной гонке. «Хотя он губернатор, ему пост мэра не нужен, ему гораздо важнее было бы иметь лояльное большинство в облсовете», – отметил он.

«Боровик, судя по всему – человек амбициозный. Другое дело, что он склонен к скандальности. Некоторые политики в Украине почему-то путают скандальность и популярность. Это далеко не одно и то же, скандальность может принести известность, но популярности не приносит», – добавил политолог.

Он высказал мнение, что Одесса пока достаточно лояльна к деятельности Михаила Саакашвили, а вот что касается выдвижения Боровика, и здесь могут быть совсем другие настроения.

«Во-первых, он все-таки априори не такая известная и популярная фигура. Во-вторых, как бы мы ни относились к действующему мэру Одессы Труханову – он является достаточно влиятельная и популярная фигура в городе. На данный момент он является фаворитом. Боровик – чужой для Одессы. Одно дело – работать губернатором, и другое – баллотироваться на должность мэра», – пояснил Владимир Фесенко.

«На мой взгляд, Боровик, возможно, каким-то образом проявит себя в рамках этой избирательной кампании, но вряд ли сможет претендовать на победу», – заявил эксперт