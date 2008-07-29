Ющенко позавтракал с Саргсяном

В Крыму состоялась встреча президентов Украины и Армении Виктора ЮЩЕНКО и Сержа САРГСЯНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств встретились в формате с глазу на глаз и провели рабочий завтрак.

В.ЮЩЕНКО и С.САРГСЯН обсудили спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В первую очередь, речь шла об активизации торгово-экономического сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонней торговли, объем которой по итогам 2007 года достиг 262,86 млн. долларов.

Также президенты двух стран обсудили реализацию проекта Керч-Поти-Батуми.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество в культурной сфере и обеспечение потребностей украинской и армянской национальных общин.

В.ЮЩЕНКО и С.САРГСЯН также обсудили организацию официального визита Президента Армении в Украину, который должен состояться после проведения четвертого заседания Межправительственной совместной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В пресс-службе уточнили, что Президент Армении находится в Украине с неофициальным визитом, в рамках которого он примет участие в праздновании юбилея армянской святыни - Сурб-Хач.