Евродепутат заявила, что ожидать новых санкций ЕС против России не стоит

Во многих государствах Евросоюза существует оппозиция введению новых санкций против России, потому ожидать этого не стоит. Такое мнение в интервью ЛІГА.net высказала сопредседатель фракции зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс.

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"Откровенно говоря, если мы в ЕС сейчас сможем сохранить санкции, которые действуют, то у нас будут инструменты давления по отношению к России - и это будет хорошо", - заявила Хармс.

Евродепутат отметила, что во многих государствах ЕС существует оппозиция введению новых санкций против России. В Германии социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, готовы нормализировать отношения с Россией.

Также Хармс выразила сомнение, что большинство стран ЕС одобрит список Савченко: "Список Савченко одобрен Литвой и может быть, остальные балтийские государства его примут, но другие страны к ним не присоединятся".

При этом сопредседатель фракции зеленых в Европарламенте добавила, что Россия не выполняет минские соглашения, поэтому США и ЕС должны увеличивать давление на Россию.

Как сообщалось, в Палате представителей Конгресса США зарегистрирован новый законопроект, который определяет позицию США по поводу нелегальной оккупации Крыма Россией, усиливает санкции против нее и предлагает инновационные методы для оказания помощи Украине.

Позже первый зампредседателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что судьба оккупированного полуострова решена "окончательно и бесповоротно".