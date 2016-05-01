Новиков: Обмен Савченко может состояться в конце мая
00:05, 01 мая 2016Политика
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Есть вероятность того, что обмен осужденной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко может состояться в уже в конце мая-начале июня.
REUTERS
Об этом ходе «Диалогов» в библиотеке Маяковского в Петербурге заявил адвокат Савченко Илья Новиков, передает Росбалт.
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«Есть вероятность, что это произойдет в конце мая — начале июня. Я оптимист, я верю, что так и будет. Но если так не будет, то у нас есть „План Б“, о котором рано пока говорить. Мы пока ждем конкретных оговоренных сроков, и если в эти сроки ничего не произойдет, то мы идем на вторую серию», — рассказал Новиков.
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