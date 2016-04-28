Россия рассматривает запрос Украины о выдаче Савченко, однако умалчивает о сроках
В министерстве юстиции России уточнили, что запрос минюста Украины о предоставлении документов для выдачи незаконно осужденной украинской военнослужащей Надежде Савченко рассматривается.
Об этом в Минюсте РФ сообщили в ответ на запрос ТАСС.
"В настоящее время рассматривается поступивший в Минюст России по факсимильной связи запрос Минюста Украины от 19 апреля 2016 года о предоставлении на основании статьи 6 Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи осужденной Савченко Н.В. в Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - отметили в Минюсте.
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При этом в российском ведомстве заметили, что "сроки рассмотрения запросов компетентных органов государств-участников Конвенции не регламентированы данным международным договором".
Напомним, адвокат Савченко Марк Фейгин заявляет, что политическое решение о ее выдаче принято.