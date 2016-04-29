Порошенко уволил Бирюкова с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Бирюкова с должности своего советника.

Об этом свидетельствует указ главы государства №184, который обнародован на официальном сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко уволил скандального командующего ВМС Гайдука "Уволить Бирюкова Юрия Сергеевича с должности Советника Президента Украины", - говорится в указе. Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации "Крылья Феникса" Бирюкова своим советником.

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