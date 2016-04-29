Порошенко уволил Бирюкова с должности своего советника
12:51, 29 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Бирюкова с должности своего советника.
Порошенко уволил Бирюкова / УНИАН
Об этом свидетельствует указ главы государства №184, который обнародован на официальном сайте главы государства.
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"Уволить Бирюкова Юрия Сергеевича с должности Советника Президента Украины", - говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации "Крылья Феникса" Бирюкова своим советником.
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