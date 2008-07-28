Медведев соболезнует родным и близким погибших при наводнении

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил соболезнования Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, родным и близким погибших в результате масштабного наводнения в западных областях Украины.

Как сообщает официальный сайт Президента РФ, глава Российского государства выразил слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных грозовых дождей, прошедших 23-26 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток по состоянию на 28 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются подтопленными 40 тыс. 601 жилой дом и 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

По последним данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия в западных областях Украины погибли 22 человека, из них 6 детей.