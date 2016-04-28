Вера Савченко пересекла границу и уже находится в Украине - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Только что генеральный консул в Ростове проинформировал меня, что Вера Савченко пересекла украинскую границу и уже находится на родной земле", - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, автомобиль с дипломатическими номерами, в котором находилась Вера Савченко, 27 апреля остановили на российском КПП на российско-украинской границе.

Как заявил адвокат Илья Новиков, причиной задержания Савченко стало то, что она находилась в розыске "за оскорбление чеченского судьи".

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Позже украинские дипломаты сообщили, что Савченко находится в салоне дипломатической машины вместе с консулом, однако сотрудники КПП заблокировали автомобиль, а паспорт Веры изъяли.

Утром 28 апреля Новиков сообщил, что Савченко находится в украинском консульстве, ее судьба решается на самом высоком дипломатическом уровне.

Адвокат Марк Фейгин предположил, что попытка задержать Веру в РФ может иметь как бюрократические, так и политические причины.