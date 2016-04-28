Завтра Савченко вместе с адвокатом завершит заполнение экстрадиционных документов - Фейгин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил один из адвокатов Марк Фейгин.

"Действительно вчера Надежда Савченко получила экстрадиционные документы. Это набор бумаг, который заполняется, в принципе, надзирающим прокурором по месту нахождения лица, в отношении которого исполняется Конвенция о выдаче осужденных", - сказал Фейгин.

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Тем не менее, отметил он, эти документы были переданы Савченко начальником тюрьмы Александром Колгановым, и она начала их заполнять. "Но доделает эту работу вместе с моим коллегой Николаем Полозовым завтра. Непосредственно в СИЗО", - добавил Фейгин.

Он напомнил, что Савченко, по конвенции, согласна отбывать наказание на территории Украины. Решение о выдаче осужденного для отбывания наказания в страну по месту его гражданства принимает суд, сказал адвокат.

"Вот, собственно, начальный этап выдачи Надежды Савченко для отбывания наказания в Украине", - подчеркнул Фейгин.

В то же время, сказал он, "Савченко в Украине не то что не будет отбывать, она просто не может его отбывать это наказание, поскольку у нее международный иммунитет делегата ПАСЕ".

"Парламентская ассамблея Совета Европы дважды принимала свои резолюции, в которых требовала немедленного освобождения Савченко. И если Россия не собирается исполнять эту резолюцию..., то это совершенно не значит, что Украина, беря на себя обязательства как член Совета Европы не выполнит эту резолюцию. Она ее в отношении Савченко выполнит", - заявил адвокат.