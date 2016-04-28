Вера Савченко вместе с генконсулом возвращается в Ростов - адвокат

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков на своей странице в Twitter.

"Консулы забрали Веру Савченко с КПП Чертково, они едут в Ростов. Все остальное завтра", - говорится в сообщении.

Консулы забрали Веру Савченко с КПП Чертково, они едут в Ростов. Все остальное завтра. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 28, 2016

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Как добавляет корреспондент ТСН, Вере Савченко вернули паспорт, но не выпустили из России. После многочасового ожидания дипмашина с Верой поехала в украинское консульство в Ростове-на-Дону.

Правоохранители хотели допросить Веру, но потом отдали паспорт. Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков немедленно отправился в Ростов-на-Дону.

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Напомним, вчера вечером, 27 апреля, российские пограничники изъяли паспорт Веры Савченко и отказались выпускать ее за пределы России. Савченко заперлась в автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, который после этого был заблокирован россиянами.

Российские пограничники мотивируют свои действия тем, что Вера Савченко находится в федеральном розыске за якобы оскорбление чеченского судьи по делу украинцев Карпюка и Клыха.