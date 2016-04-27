Совбез ООН 28 апреля проведет открытое заседание по ситуации на Донбассе - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"28 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Постоянным представительством Украины при ООН по моему поручению", - говорится в сообщении президента.

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В этой связи он пояснил, что причиной для созыва заседания является ухудшение ситуации на Донбассе и невыполнение Россией Минских договоренностей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины, участие в заседании примет заместитель министра - руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко. "28 апреля по требованию делегации Украины в Совете Безопасности ООН состоится заседание по украинской проблематике для обсуждения развит