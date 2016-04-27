Нуланд: Санкции против России будут оставаться в силе до полного выполнения "Минска-2"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала на пресс-конференции в Киеве.

«У меня также представился случай проиформировать президента Порошенко и министра Климкина о встрече президента Обамы в Ганновере, о его двусторонней встрече с канцлером Меркель, о расширенной встрече с канцлером Меркель, президентом Олландом, премьер-министром Кэмероном и премьер-министром Ренци, на которых, в том числе, обсуждался вопрос Украины и, таким образом, подтвердить (Порошенко) нашу общую позицию, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям», - подчеркнула помощник госсекретаря США.

Также она заявила , что "мы остаемся настроенными сохранять санкции , которые были введены из-за ситуации в Крыму до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине". В контексте Крыма Нуланд повторила позицию США, в Соединенных Штатах возмущены решением запретить Меджлис крымскотатарского народа, лишает крымских татар в осуществлении их демократических прав .

Как сообщал УНИАН, страны ЕС и США ввели санкции против России, после того, как она аннексировала Крым, и начала поддерживать боевиков на Донбассе.