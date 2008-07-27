Ющенко проводит Варфоломея и выйдет на Майдан
14:16, 27 июля 2008Политика
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Олимпийская сборная отправляется в Китай
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии проводов Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І.
Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония проводов состоится сегодня в 21.00 в аэропорту «Борисполь».
Как сообщал УНИАН, ВАРФОЛОМЕЙ І находится в Украине по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси.
Сегодня же в 21.45 на Майдане Независимости в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии проводов Олимпийской сборной Украины в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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