Ющенко проводит Варфоломея и выйдет на Майдан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии проводов Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония проводов состоится сегодня в 21.00 в аэропорту «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, ВАРФОЛОМЕЙ І находится в Украине по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси.

Сегодня же в 21.45 на Майдане Независимости в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии проводов Олимпийской сборной Украины в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.