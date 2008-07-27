Ющенко обещает предпринимать нерядовые шаги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО знакомится с ситуацией, сложившейся в связи со стихийным бедствием в Ивано-Франковской области, и подчеркивает, что будет держать под личным контролем ход спасательных и восстановительных работ в пострадавших районах.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства, в частности, посетил Галицкий район, пострадавший в результате стихийного бедствия. По предварительным данным, в этом районе подтоплено 1350 жилых домов, эвакуировано 733 человека, размыто 24,5 км берегов, разрушено 3 пешеходных моста и около 10 км автодорог.

Общаясь с жителями города Галич, Президент отметил, что сложившаяся ситуация требует «мгновенной реакции государства». В.ЮЩЕНКО сообщил, что к спасательным и восстановительным работам в западных регионах страны будут привлечены, кроме подразделений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерство обороны, государственные службы автомобильных дорог и водного хозяйства.

Президент также сообщил, что по его поручению будет создана соответствующая комиссия, которая должна срочно создать реестр пострадавших и в максимально сжатые сроки обсчитать размеры компенсаций. Среди главных заданий – восстановление разрушенных стихией автомобильных путей и мостов.

По словам Президента, сегодня внимание всего государства приковано к этой беде. «Мы сейчас должны быть вместе, помогать друг другу. В этой ситуации вы не будете одни, мы вместе справимся со всеми проблемами, - заверил В.ЮЩЕНКО. - Это нерядовое событие, и мы будем предпринимать нерядовые шаги».

Глава государства отметил, что приехал для того, чтобы продемонстрировать, что судьба пострадавших людей - в центре внимания всех ветвей власти.

В поездке Президента сопровождают вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, председатель Ивано-Франковской ОГА Николай ПАЛИЙЧУК.