Патриарх Алексий совершил праздничный молебен в Лавре

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ Второй совершил праздничный молебен на Соборной площади Киево-Печерской лавры и выразил уверенность, что предстоящие богослужения в дни торжеств по случаю 1020-летия Крещения Руси укрепят духовное единство братских славянских народов.

Патриарх напомнил, что Архиерейский Собор РПЦ, который прошел в Москве в июне, засвидетельствовал приверженность епископата, в том числе из Украины, церковному единству.

По словам Патриарха, он с особым чувством шел по территории Киево-Печерской лавры - месту подвигов многих подвижников веры и благочестия, в частности, основателей монашества на Руси - преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Он отметил, что воспринимает посещение Киева - матери городов русских, откуда началось "святое православие на нашей земле", - как "милость Божию". Патриарх напомнил, что по преданию еще апостол Андрей Первозванный благословил киевские горы и предрек им величие и славу.

"Здесь 1020 лет назад святой равноапостольный князь Владимир совершил в Днепре крещение киевлян, и отсюда распространялась святая православная вера по лицу Руси", - сказал АЛЕКСИЙ Второй.

Глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР сказал, что не случайно предки называли Киев вторым Иерусалимом. "Мы счастливы, что объединены в едином крещении, объединены одним трудом наших подвижников, наших святых", - сказал он.

"Мы счастливы сегодня, Ваше Святейшество, видеть Вас, приходить к Вам с поклоном", - обратился митрополит ВЛАДИМИР к АЛЕКСИЮ Второму от имени верующих УПЦ.

Он отметил, что радуется предстоящим дням совместного празднования 1020-летия Крещения Руси, и передал в дар Патриарху икону Киево-Печерских святых с частицами мощей.

Всего вместе с Патриархом в лавре молились около 3 тысяч верующих, а также епископы Украинской православной церкви и Русской православной церкви, прибывшие в Киев на празднование 1020-летия Крещения Руси из России и Белоруссии.

У стен лавры Патриарха Алексия встретили сотни верующих с плакатами: "Алексий Второй - наш патриарх", "Мы хотим остаться в лоне РПЦ", "Россия, Украина и Белоруссия - это вместе святая Русь", "Одно крещение, одна вера, единая церковь", "Автокефалия - дорога в ад".