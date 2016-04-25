Нардепу из "Народного фронта" запретили въезд в Беларусь по требованию России

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лукашенко снова не пустил меня в Беларусь! На этот раз по представлению "компетентных органов" путинской России. Ехал с помощниками в Минск, чтобы принять участие в акции "Чернобыльский путь". Кроме того, планировались встречи с сотрудниками посольства Украины, представителями украинской диаспоры и оппозиционных сил. Также договорился о встрече с родителями отдельных белорусских добровольцев, воюющих за Украину на Донбассе. Недавно в квартирах, где проживают родственники ребят, прошли обыски. Необходимо было их поддержать", - сообщил депутат.

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По его словам, его остановили на пропускном пункте "Мохро" пограничники, а далее "подтянулись" сотрудники КГБ.

"То, что я заместитель председателя комитета по иностранным делам украинского парламента и член украинской делегации в ПАСЕ, не подействовало... Провели обыск автомобиля, а в паспорт поставили отметку "въезд запрещен". Аргументировали, что это требование Российской Федерации", - отметил Гузь.

Депутат также напомнил, что президент Петр Порошенко уже год не может назначить посла Украины в Беларуси.

"Такая договоренность? Чтобы Кремль не дразнити?", - задался вопросом он.