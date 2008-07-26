Под день рождения Кучмы в Ялте разобрали лучшие номера в гостиницах

Свой день рождения 9 августа экс-президент Украины Леонид КУЧМА собирается отпраздновать в Крыму.

Об этом пишет газета “Сегодня” в номере за 26 июля.

«Процентов 95 - это будет "Айвазовское" (пансионат в районе Партенита – УНИАН)», - сообщил газете источник в горисполкоме Ялты, однако запасным вариантом является пансионат «Тессели».

Он также сообщил, что под горой Аю-Даг соорудят сцену, где будут выступать суперзвезды из России и Украины.

Газета пишет, что в Ялте уже забронированы под 9 августа все лучшие номера гостиниц.

В свою очередь, Л.КУЧМА сообщил, что два раза в августе отдыхал на острове Сардиния. «Но Сардиния, ни в какое сравнение не идет с Ялтой, которая на голову выше. Просто Ялте не хватает чуть-чуть лоску и качества, ассортимента услуг!», - отметил он.