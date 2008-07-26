Записка Барака Обамы, оставленная в Стене плача в Иерусалиме (фото)

Израильская газета "Маарив" опубликовала фото и текст записки, которую кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в ночь на 24 июля оставил в Стене плача в Иерусалиме. Согласно иудейским верованиям, просьбы, содержащиеся в таких записках, непременно будут услышаны Богом.

Как сообщает NEWSRu.co.il, ссылаясь на "Маарив", сразу после того, как Обама отошел от Стены, к тому месту, у которого он стоял, подошел учащийся ешивы (религиозного учебного заведения) и достал записку. Она написана на фирменной бумаге отеля "Царь Давид", в котором останавливался Обама в Иерусалиме, а почерк очень похож на почерк Обамы.

Записка гласит: "Господи, храни мою семью и меня. Прости мои прегрешения, помоги мне устоять перед гордыней и отчаянием. Дай мне мудрость поступать правильно и справедливо. И сделай меня орудием воли Твоей".

Стена плача, или Западная стена - это единственный сохранившийся фрагмент Второго Иерусалимского храма - святыни иудеев, разрушенной римлянами в 70 году нашей эры.

Обама посетил Израиль в рамках своего турне по странам Ближнего Востока и Европы. Он встретился с высшими чиновниками страны, в том числе с президентом Шимоном Пересом, и пообещал, что в случае победы на президентских выборах сохранит "особые отношения" между США и Израилем и сделает все возможное для установления мира на Ближнем Востоке.

Лента.ру