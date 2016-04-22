Министр юстиции считает, что "закон Савченко" не должен распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления
В Министерстве юстиции готовы в случае обращения Генпрокуратуры к правительству разработать законопроект о внесении изменений в так называемый "закон Савченко" с тем, чтобы он не распространялся на осужденных за особо тяжкие преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко сегодня на брифинге. (Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы - УНИАН.)
"Этот закон по своей сути правильный, так как условия пребывания в следственном изоляторе гораздо хуже, чем в тюрьме. Но что касается определенных категорий преступлений, то если и вносить изменения в "закон Савченко", то нужно ограничиться определенными составами преступления. Если речь идет об умышленных убийствах, о других чрезвычайно тяжких преступлениях - бандитизме, изнасиловании с тяжкими последствиями, то я бы по таким преступлениям не применял бы этот закон", - отметил Петренко.
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Также он добавил, что рассмотрит инициативу ГПУ о необходимости изменений в «закона Савченко», и если она предусматривает именно такой подход, то Минюст поддержит эту позицию, но если речь пойдет об отмене закона, то Минюст выступит против.
Также Петренко добавил, что в случае, если ГПУ обратится с предложением внести изменения в закон именно к правительству как к субъекту законодательной инициативы, то Минюст будет готов разработать соответствующие изменения.
Как сообщалось, ранее в Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в "закона Савченко". В ГПУ считают, что этот закон дал возможность досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки наказания опасным преступникам.
Верховная Рада в ноябре 2015 года принял закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания". Автор закона - народный депутат Надежда Савченко. Он вступил в силу 24 декабря 2015 года.