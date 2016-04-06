Убивший жителя Кировоградщины экс-нардеп Лозинский вышел на свободу (видео)

Одиозный бывший депутат Виктор Лозинский вышел на свободу, передает ТСН.

Экс-народный депутат, которого семь лет назад осудили за убийство жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, получил условно-досрочное.

Ходатайство об освобождении мужчина, который отбывает срок в Бориспольской колонии, подал в начале года. Суд первой инстанции принял решение в его пользу, но прокуроры подали апелляцию.

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Сегодня судьи заслушали свидетелей – руководителя колонии, его заместителя и руководителя медицинской части. Все они заверили, что осужденный все годы отбывания в колонии вел себя хорошо, работал, поэтому просили отпустить его на волю. Прокуроры возражали против этого. Но суд стал на сторону экс-нардепа.

Люди на улице, которых организованно привезли для поддержки Лозинского в суде, отреагировали скандированием: "Поздравляем!".

Возле колонии в Борисполе Лозинского ждала элитная иномарка. Освобожденный мужчина сел в автомобиль и уехал вместе с людьми, которые его встречали.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.