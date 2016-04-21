Суд в оккупированном Крыму продлил арест Ахтема Чийгоза до 5 мая – адвокат

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице Facebook.

"Во время оглашения постановления стало ясно, что судья Гурина выбрала второй вариант, и удовлетворила ходатайство следствия частично, оставив Ахтема Чийгоза под стражей до 5 мая", - написал он.

"Это означает, что, скорее всего, на следующей неделе, перед майскими праздниками, состоится еще один суд, на котором меру пресечения Ахтему Чийгозу будут опять продлевать», – отметил Полозов.

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При этом он добавил, что следователь просил о продлении срока содержания под стражей Ахтему Чийгозу до 22 мая.

"Интересная деталь. В качестве одного из оснований, по которым мера пресечения продлевается, судья назвала, цитирую: "Чийгоз А.З. поддерживает отношения с лидерами "Меджлиса крымско-татарского народа" Чубаровым Р. и Джемилевым М., которые находясь на территории Украины, ведут активную антироссийскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Республике Крым". Добавить нечего. Занавес", - отметил Полозов.