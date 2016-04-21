Суд в оккупированном Крыму продлил арест Ахтема Чийгоза до 5 мая – адвокат
Подконтрольный России суд в Симферополе продлил срок содержания под стражей до 5 мая заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице Facebook.
"Во время оглашения постановления стало ясно, что судья Гурина выбрала второй вариант, и удовлетворила ходатайство следствия частично, оставив Ахтема Чийгоза под стражей до 5 мая", - написал он.
"Это означает, что, скорее всего, на следующей неделе, перед майскими праздниками, состоится еще один суд, на котором меру пресечения Ахтему Чийгозу будут опять продлевать», – отметил Полозов.
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При этом он добавил, что следователь просил о продлении срока содержания под стражей Ахтему Чийгозу до 22 мая.
"Интересная деталь. В качестве одного из оснований, по которым мера пресечения продлевается, судья назвала, цитирую: "Чийгоз А.З. поддерживает отношения с лидерами "Меджлиса крымско-татарского народа" Чубаровым Р. и Джемилевым М., которые находясь на территории Украины, ведут активную антироссийскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Республике Крым". Добавить нечего. Занавес", - отметил Полозов.