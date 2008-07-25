Затулин задержан в аэропорту Симферополя - СМИ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН задержан в аэропорту Симферополя.

Как сообщает российская телекомпания НТВ, К.ЗАТУЛИНА остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт.

К.ЗАТУЛИН заявил: «Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно, с 23.00 до 8-ми утра мне будет оказано теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на стуле или столе».

Как отмечает НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.