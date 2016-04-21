Касько прибыл в Генпрокуратуру на очередной допрос

Перед этим Виталий Касько в соцсети опубликовал фотокопию повестки о допросе в ГПУ. В документе указано, что бывшего заместителя генпрокурора вызывают как свидетеля по делу о "злоупотреблении служебным положением во время подачи заявлений о процессуальном вмешательстве государства Украина в дела Общего Суда Европейского союза по искам Януковича.Ф., Януковича В.В. и Януковича А.В. об отмене Решения Совета Европейского союза от 05.03.2014».

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Ранее ГПУ заявляла, что Виталия Касько подозревают в мошенничестве с получением служебного жилья. Бывший заместитель генпрокурора обвинения отверг и заявил о намерении ведомства дискредитировать его.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что его ведомство не увидело преступления в получении квартир бывшим заместителем генерального прокурора Виталием Касько.