Касько был не единственным, кто переводил квартиры из госсобственности в частную - ГПУ

Об этом ZN.UA рассказал прокурор Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Владислав Куценко, отвечая на вопрос относительно обвинений в присвоении служебной квартиры бывшим заместителем Генпрокурора Виталием Касько.

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"Каско является далеко не единственным, кто злоупотреблял переводом жилья из государственной собственности в частную. Мы проводим широкую кампанию по "бездомным" в органах прокуратуры", - сказал Владислав Куценко. Он также добавил, что производство касается как нынешних, так и бывших работников прокуратуры, пообещав рассказать больше деталей позже, на брифинге.

По его словам, в данное время расследование проводится только по Киеву и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 28 марта тогдашний генпрокурор Виктор Шокин добился ареста квартиры своего бывшего заместителя Виталия Касько, которая находится на бульваре Дружбы народов, 14-16 в Киеве. 20 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не видит преступления в получении бывшим заместителем генерального прокурора Виталием Каськом квартир.