Законопроект, который позволяет Луценко стать генпрокурором, отправили на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 9 членов комитета, против высказались 5, а трое воздержались.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований» (регистрационный номер 4469), авторами которого являются народные депутаты Руслан Князевич и Сергей Алексеев (фракция «БПП»).

Документом предусмотрено, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен гражданин, который, в частности, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее пяти лет, но без высшего юридического образования.

Как пишет Украинская правда, именно этот законопроект позволял Луценко возглавить ГПУ.

Сам Юрий Луценко в эфире 112 канала заявил, что он разочарован. Он сам голосовал за законопроект Алексеева.

"Таким образом будущий прокурор может быть человеком из-за системы, однако он не сможет принять в команду таких же людей из-за системы", - сказал Луценко об одобренном законопроекте 4481.

"Я разочарован решением комитета, более того, его (законопроект 4469 - ред.) нельзя будет изменить в Верховной Раде, потому что законопроект не просто отклонен, а возвращен обратно разработчикам", - отметил Луценко.

По словам Луценко, этот законопроект больше не может быть предметом рассмотрения в Верховной Раде. "Когда законопроект возвращается, он снимается с рассмотрения. Коллеги все хорошо придумали", - пояснил он.

В то же время, как сообщал УНИАН, профильный комитет рекомендовал парламенту в целом принять законопроект о внесении изменения в статью 40 Закона Украины "О прокуратуре" относительно требований на должность Генерального прокурора (№4481).

Авторами законопроекта являются депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Паламарчук и депутат от группы "Воля народа" Виктор Развадовский.

Как известно, в Верховную Раду внесли два законопроекта о внесении изменений в закон о прокуратуре, которые позволят возглавить Генпрокуратуру лицу без юридического образования. На должность генпрокурора претендует председатель фракции БПП Юрий Луценко.