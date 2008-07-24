Жвания нанесет контрудар по Генпрокуратуре за намеки следователя

Депутат Давид Жвания намерен подать в суд на следователя в деле об отравлении Виктора Ющенко Алексея Донского, который в интервью журналистам допустил причастность Жвании к преступлению.

"Я обращусь к журналистам, которые брали интервью у Алексея Донского, с просьбой предоставить мне эту запись. После чего буду обращаться в суд. Такие голословные обвинения нельзя оставлять без внимания!", - сказал Жвария в интервью "Комсомольсой правде в Украине".

В то же время председатель Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров также посоветовал Жвании подать в суд на Донского.

"Я бы на месте Давида Жвании немедленно обратился в суд с иском о защите чести и достоинства", - сказал он.

"Согласно закону следователь не имеет права публично разглашать материалы следствия и информацию о фигурантах уголовного дела. Тем более делать в присутствии журналистов какие-либо предположения, которые можно рассматривать как обвинение", - добавил Багиров.

По его словам, любые доказательства, которыми владеет следователь, должны держаться в тайне, поскольку идет следствие.

"Если в Генеральной прокуратуре этого не знают, значит, там мало профессионалов", - сказал Багиров.

Как известно, в среду Жвания пришел на допрос, однако почти сразу же покинул здание главного следственного управления ГПУ, поскольку, по его словам, на допросе ему задавали вопросы, не касающиеся сути дела.

В свою очередь следователь Донской в интервью журналистам сказал, что Жвания сорвал допрос в ГПУ, "потому что или чего-то боится, или причастен к преступлению".

Украинская правда