Климкин исключает изменение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

“Я не собираюсь менять соглашение. Все европейские партнеры и друзья, с которыми я разговаривал после референдума (6 апреля в Нидерландах по ратификации соглашения - УНИАН), а я разговаривал почти со всеми министрами, тоже не собираются делать какие-то изменения”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%.

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14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет не раньше конца июня.

Нидерланды решили инициировать внесение изменений в соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам дебатов, в которых приняли участие политические силы страны, представленные в парламенте.