То ли Винский зарвался, то ли Васюник не в курсе

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК опровергает факт отказа украинского правительстваот привлечения кредита Японии на реконструкцию аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Вчера министр транспорта и связи заявил о как будто бы политическом решении о возможном отказе Украины от японского кредита на строительство терминала для главного аэропорта Евро-2012 «Борисполь». Мне неизвестно, когда такое решение было принято», - сказал И.ВАСЮНИК.

Связи с этим вице-премьер предложил включить в повестку дня сегодняшнего заседания правительства вопрос о подготовке аэропорта «Борисполь» к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году «в контексте новых потенциальных угроз, которые могли бы возникнуть в случае возможной реализации таких подходов».

Как сообщалось, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» на средства японского кредита и намерен привлечь к строительству частного инвестора.

По его словам, несмотря на то, что тендер проведен, и японский банк согласился с тем, что компания Dogus выиграла тендер по строительству терминала, было принято правительственное решение строить этот терминал за счет частных инвестиций.

«Мы провели на этой неделе целую серию консультаций в правительстве, и пришли к выводу, что будем действовать в соответствии с концепцией (развития аэропортов - УНИАН), то есть терминалы будут строить частные компании и эксплуатировать", - отметил министр.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Между тем в Посольстве Японии в Украине были удивлены такими заявлениями и сказали о необходимости обсудить этот вопрос с представителями Минтранса.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта „Строительство нового терминального комплекса аэропорта ”Борисполь” на средства кредита, предоставленного Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC). От банка JBIC было получено согласование документации по предварительной квалификации.