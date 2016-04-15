Боевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает информацию некоторых СМИ о том, что пророссийские боевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал на брифинге.
"Такая информация подтверждается. Во время учений эти вопросы прорабатываются практически, разворачиваются понтонно-мостовые переправы, осуществляются все меры для того, чтобы до автоматизма отработать эти вопросы. Это является реальной угрозой, поскольку по всей линии соприкосновения очень много рек, которые будет форсировать противник в случае принятия решения относительно наступления на наши силы", - сказал Скибицкий.
По его словам, в рамках мероприятий боевой подготовки бригады первого и второго армейских корпусов террористов очень активно отрабатывают именно вопрос проведения наступления и форсирования водных преград на наиболее угрожаемых направлениях.
Скибицкий отметил, что в первом корпусе эти вопросы отрабатывались на прошлой неделе с привлечением инженерных подразделений ВСУ РФ.
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Как сообщал УНИАН, 14 апреля боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше, чем за предыдущие сутки. Вблизи позиций украинской армии в Богдановке состоялся огневой налет из ствольной артиллерии с направления Докучаевска зафиксировано одновременные обстрелы защитников Новотроицкого из минометов калибра 120мм, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.