Боевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал на брифинге.

"Такая информация подтверждается. Во время учений эти вопросы прорабатываются практически, разворачиваются понтонно-мостовые переправы, осуществляются все меры для того, чтобы до автоматизма отработать эти вопросы. Это является реальной угрозой, поскольку по всей линии соприкосновения очень много рек, которые будет форсировать противник в случае принятия решения относительно наступления на наши силы", - сказал Скибицкий.

По его словам, в рамках мероприятий боевой подготовки бригады первого и второго армейских корпусов террористов очень активно отрабатывают именно вопрос проведения наступления и форсирования водных преград на наиболее угрожаемых направлениях.

Скибицкий отметил, что в первом корпусе эти вопросы отрабатывались на прошлой неделе с привлечением инженерных подразделений ВСУ РФ.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше, чем за предыдущие сутки. Вблизи позиций украинской армии в Богдановке состоялся огневой налет из ствольной артиллерии с направления Докучаевска зафиксировано одновременные обстрелы защитников Новотроицкого из минометов калибра 120мм, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.