Стоянова уволили с должности прокурора Одесской области

Об этом журналистам сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко, передает пресс-служба ГПУ.

"Увольнение состоялось в соответствии с положениями Закона Украины «О прокуратуре» и Закона Украины «Об очистке власти» на основании изучения личного дела Н. Стоянова", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко требовал от и.о. генпрокурора Юрия Севрука безотлагательно уволить прокурора Одесской области Николая Стоянова в порядке люстрации.

Читайте такжеГенпрокуратура обещает в понедельник рассказать, попадает ли прокурор Стоянов под люстрацию

29 марта Виктор Шокин перед самым своим увольнением с должности генпрокурора уволил заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе из органов прокуратуры, мотивировав такое решение "грубым нарушением прокурорской этики" со стороны последнего.

Уже на следующий день новым областным прокурором был назначен Николай Стоянов, который ранее уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

В ГПУ объяснили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области по исполнению решения суда.

Однако такое решение вызвало возмущение общественности. С вечера 30 марта в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходила акция протеста против назначения Стоянова прокурором Одесской области.

В то же время в Минюсте заявили, что новый прокурор Одесской области Стоянов подпадает под люстрацию.