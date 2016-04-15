Порошенко требует от Севрука срочно уволить прокурора Одесчины в порядке люстрации

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент написал и.о. генпрокурора Ю.Севруку письмо о неотложной необходимости уволить прокурора Одесской области Н.Стоянова в порядке люстрации. Он обратил внимание на ненадлежащее исполнение в органах прокуратуры требований Закона "Об очищении власти", - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Виктор Шокин перед самым своим увольнением с должности генпрокурора уволил заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе из органов прокуратуры, мотивировав такое решение "грубым нарушением прокурорской этики" со стороны последнего.

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Уже на следующий день новым областным прокурором был назначен Николай Стоянов, который ранее уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

В ГПУ объяснили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области во исполнение решения суда.

Однако такое решение вызвало возмущение общественности. С вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходила акция протеста против назначения Стоянова прокурором Одесской области.

В то же время в Минюсте заявили, что новый прокурор Одесской области Стоянов подпадает под люстрацию.