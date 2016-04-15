Подавляющее большинство украинцев не одобряют действий ВР и президента - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования: "Динамика общественно-политических взглядов в Украине", проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института.

Вместе с тем, как показал опрос, деятельность Порошенко одобряют 17% респондентов, не определились – 8%.

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Вместе с тем деятельность правительства во главе с Арсением Яценюком не одобряли 89% опрошенных, 7% указали, что одобряют, 4% - не определились.

Деятельность Верховной Рады не одобряют 88% респондентов, одобряют - 5%, не определились - 6%.

Среди важнейших проблем для страны участники исследования назвали военные действия на Донбассе (57%), коррупцию в государственных органах (45%), безработицу (30%).

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 4 марта 2016 г. Метод опроса – личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2,4 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 1 тыс. респондентов в Николаевской и Херсонской областях. Для построения выборки использовался многоступенчатый вероятностный выборочный метод, а для отбора респондента – случайный маршрут и правило последнего дня рождения.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).