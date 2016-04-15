В Нидерландах заявили о намерении провести референдум по ЗСТ с США

Сейчас уже около 100 тысяч голландцев подписали петицию с требованием референдума, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Euractiv.

Для того, чтобы Избирательный совет Нидерландов объявил консультативный референдум, необходимо 300 тысяч подписей.

Инициатором референдума выступает Социалистическая партия Нидерландов, которая на парламентских выборах 2012 года получила поддержку 10% избирателей и получила 15 из 150 мест в парламенте.

Представитель партии Яспер ван Дийк сказал, что референдум по ассоциации с Украиной дал кампании по референдуму по ТТІР новый импульс.

"Мы хотим, чтобы это произошло. Мы выступаем за проведение референдума по ТТІР" - сказал он.

В то же время голосование по ТТІР не может быть организовано, пока соглашение между ЕС и США не финализировано.

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Сейчас заключение соглашения активно продвигается – и ЕС, и США хотят достичь согласия до окончания президентских полномочий Барака Обамы в январе 2017 года. После того, как соглашение будет заключено, его должен ратифицировать Европарламент и парламенты 28 государств-членов.

Организаторы нового референдума в Нидерландах утверждают, что как только ТТІР будет финализировано, они сделают соответствующую заявку на проведение голосования в Избирательный совет.

В соответствии с голландским законом, который вступил в силу летом прошлого года, избиратели могут вынести на референдум любую международную сделку.

Напомним, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

7 апреля правительство Нидерландов заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам референдума, приемлемый для всех сторон.