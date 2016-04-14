В первую очередь новый украинский Кабмин должен вернуть доверие народа – заявление Еврокомиссии
В Европейской комиссии считают, что первым делом новоизбранный премьер-министр Украины Владимир Гройсман и новый Кабмин под его руководством должны вернуть доверие украинского народа.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и соседства Йоханнеса Хана.
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Представители Еврокомиссии отмечают, что с 2014 года в Украине были предприняты значительные усилия по осуществлению реформ. При этом они подчеркивают, что украинские власти должны использовать возможности, появившиеся с назначением нового премьера и правительства, в первую очередь для того, чтобы возобновить доверие народа.
Также в ЕК выразили надежду, что назначение нового правительства даст новый импульс для реализации Минских договоренностей, в связи с чем призвали все стороны соблюдать свои обязательства.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины, одновременно назначив на эту должность уже бывшего спикера парламента Владимира Гройсмана.
Также украинский парламент сегодня утвердил новый состав Кабмина и его программу деятельности, тем самым предоставив новому составу правительства годовой иммунитет.