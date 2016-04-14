В Раде не смогли одобрить Программу деятельности правительства и ушли на перерыв
В Верховной Раде Украины не могут одобрить Программу деятельности Кабинета министров, в заседании объявили перерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, после выступления новоизбранного премьера Владимира Гройсмана насчет программы правительства, соответствующий проект постановления был поставлен на голосование. Но Программу поддержали только 214 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.
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После нерезультативного голосования Гройсман спустился к рабочим местам депутатов от "Блока Петра Порошенко" и разговаривал с кем-то по телефону.
Новоизбранный председатель ВР Андрей Парубий отметил, что в сессионном зале присутствовали не все депутаты. Он поставил на голосование предложение вернуться к голосованию за программу Кабмина. Однако со второго раза за нее снова не проголосовали необходимых 226 депутатов: в этот раз было собрано 222 голоса, а в зале зарегистрировались 331 нардеп.
В сессионном зале возникли споры и толкотня между депутатами, часть из которых ранее во время голосования за возвращение к рассмотрению этого вопроса заявила о не персональном голосовании в зале.
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Когда Парубий снова поставил на голосование предложение вернуться к голосованию за программу Кабмина в третий раз, то это предложение не получило необходимой поддержки, чтобы вновь проводить голосование.
После этого депутаты от фракции "Радикальной партии" начали скандировать: "Хватит!".
Парубий объявил в заседании парламента перерыв на 15 минут (до 14.45) для проведения консультаций по этому вопросу.