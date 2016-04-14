Депутаты Европарламента написали письмо Путину: требуют немедленно освободить Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее письмо, инициированное вице-президентом группы либералов и демократов Пятрасом Ауштрявичюсом (Литва), подписали 46 депутатов Европарламента.

"Мы отмечаем, что это Вы, кто будет лично и непосредственно ответственным за предотвращение трагического исхода, прежде чем будет слишком поздно. Мы призываем вас продемонстрировать должное уважение к своим собственным обязательствам и немедленно и безоговорочно освободить Савченко, а также Олега Сенцова, Александра Кольченко и других граждан Украины, которые незаконно находятся в плену в России", - говорится в письме.

Евродепутаты отметили, что очень обеспокоены крайне неустойчивым состоянием здоровья Савченко, особенно в условиях, когда она решила возобновить сухую голодовку, и требуем ее немедленного освобождения.

"Мы подчеркиваем нашу решимость продолжать привлекать внимание общественности к делу и обращаем ваше внимание на большой интерес, который проявляет общество в ЕС и за его пределами к делу Савченко, а также имиджу российского правительства за рубежом, вред которому наносит несправедливый и незаконный процесс", - подчеркнули авторы письма.

Читайте такжеСавченко советует Порошенко решительнее действовать в переговорах о ее освобождении - адвокат

При этом подписанты подчеркнули, что освобождение граждан Украины является одним из необходимых шагов на пути к возможной нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией.

Кроме того, политики выразили решительный протест по поводу судебного рассмотрения дела Савченко.

"Мы хотим донести до вас, что мы никогда не признаем приговор Савченко, который является незаконным и сфабрикованным. Мы решительно критикуем политически оркестрированное позорное решение российского суда и призываем РФ прекратить нарушение международного гуманитарного права, в частности, третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными", - отметили депутаты ЕП.

Также они напомнили, что Россия в рамках Минских договоренностей согласилась на обмен всех заложников и незаконно задерживаемых лиц по принципу "всех на всех" и призвали к его полному выполнению.