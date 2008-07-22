Европа придумала название для нового соглашения с Украиной

Министры иностранных дел ЕС на своем заседании в Брюсселе решили, что новое усиленное соглашение между Украиной и Евросоюзом будет иметь название «Соглашение об ассоциации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«Название нового соглашения будет «Соглашение об ассоциации», - сказал он.

По словам В.ОГРЫЗКО, это первый, но важный шаг Украины на пути в Евросоюз.

Министр отметил, что это название отражает внутреннее наполнение будущего соглашения.

По его словам, наполнение этого соглашения еще не совсем понятно, поскольку еще не прописана экономическая часть соглашения в связи с тем, что недавно начались переговоры о зоне свободной торговли. «В других направлениях мы четко и ясно осознаем – это будет действительно соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», - сказал он.

По словам В.ОГРЫЗКО, в деле европейских устремлений Украины еще очень много сложных задач.

Как сказал министр, получив первый положительный результат, Украина не будет останавливаться на этом пути. «Наша главная цель - в конце 2009 года получить действительно мощный инструмент реальной адаптации интересов ЕС и Украины, взаимного проникновения, взаимного сближения, которое в итоге приведет к полноправному членству Украины в этой организации», - сказал В.ОГРЫЗКО.