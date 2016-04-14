Гройсман назвал коррупцию, неэффективность госуправления и популизм ключевыми угрозами для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он сказал: “Я не рвусь в премьер-министры, я способен сегодня принять вместе с вами ответственность за ход дел в Украине”.

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Гройсман подчеркнул, что в Украине существуют три угрозы. “Я понимаю угрозы, которые стоят перед нами. В частности, хотел бы подчеркнуть три угрозы: это коррупция, это неэффективность государственного управления и это, уважаемые коллеги, популизм”, - сказал председатель ВР, выступая как кандидат на должность премьер-министра.

По его словам, это является «не меньшей угрозой для Украины, чем враг на востоке нашей страны».

“Мы можем сколько угодно говорить с этой трибуны, что любим Украину, но если мы не будем это подтверждать собственными усилиями и результатами, то нам никто не будет доверять”, - подчеркнул Гройсман.

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Он призвал всех присутствующих в сессионном зале забыть про “свой рейтинг”, а думать о том, как живет каждый “рядовой украинец”.

“Есть разница между тем, что говорить о работе, и ее делать”, - подчеркнул Гройсман.

“Я хочу присягнуть в том, что это правительство, сформированное в этом зале, будет нетерпимо к коррупции, будет ответственно относиться к тем задачам, которые стоят перед Украинским государством, буду все делать, чтобы обеспечить стабилизацию нашего государства”, - заверил Гройсман.