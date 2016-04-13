Европейский совет до лета рассмотрит вопрос безвизового режима с Украиной - Томбинский

Об этом журналистам сообщил глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о финансировании немецким банком развития KfW проекта модернизации системы водоснабжения в Черновцах.

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«Украина выполнила все элементы плана действия по вопросу безвизового режима, и сейчас Европейская комиссия в соответствии с положениями передает в Европейский парламент и Европейский совет предложение изменить соответствующую регуляцию Евросоюза так, чтобы предоставить украинцам, которые ездят как туристы и у которых есть биометрический паспорт, возможность ездить в ЕС без виз… По моим ощущениям, это будет обсуждение в Европейском парламенте и в Европейском совете до июня», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, ранее Польское радио сообщило, что Еврокомиссия 14 апреля предложит ввести безвизовый режим с Украиной, тогда как окончательное решение по этому вопросу принадлежит странам ЕС.

В Европейской комиссии не называют дату принятия решения о предоставлении Украине безвизового режима, но подтверждают, что это произойдет в апреле.

17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение о визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский сообщил, что Европейский совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

8 апреля заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заверил, что негативные результаты референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС не скажутся на либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.