В "Народном фронте" заявили о готовности "к жертвам": могут отказаться от некоторых должностей в Кабмине

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат из фракции НФ Андрей Иванчук, передает "Украинская правда".

"Если нашим партнерам не удается договориться, что-то сбалансировать – "Народный фронт", наверное, готов и отказаться от каких-то своих должностей ради того, чтобы этот процесс завершился", - отметил он.

"Если это нужно нашим партнерам, то я не вижу другого выхода, это не может длиться вечно. Для меня это странно, когда кандидатура премьер-министра за две суток меняется несколько раз. Вы можете себе представить, что происходит с простыми членами правительства", - отметил нардеп.

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В то же время он не смог назвать, от каких должностей готов отказаться "Народный фронт".

"Я говорю вам гипотетически. Надо искать какой-то выход, если надо за наш счет – мы даже готовы к таким жертвам", - пояснил Иванчук.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Народный фронт" выдвинула кандидатом в спикеры Верховной Рады Украины первого вице-спикера Андрея Парубия.