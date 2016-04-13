"Народный фронт" выдвинул Парубия на пост спикера Рады

Об сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции.

По его словам, вчера на заседании фракции был официально выдвинут кандидатом на спикерское кресло Парубий. При этом НФ будет поддерживать нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Геращенко на должность первого вице-спикера.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель фракции БПП Юрий Луценко сообщил, что наконец удалось согласовать состав нового правительства.