"Народный фронт" выдвинул Парубия на пост спикера Рады
11:47, 13 апреля 2016Политика
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Фракция "Народный фронт" выдвинула кандидатом в спикеры Верховной Рады Украины действующего первого вице-спикера Андрея Парубия.
НФ выдвинул кандидатом в спикеры Рады Парубия / УНИАН
Об сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции.
По его словам, вчера на заседании фракции был официально выдвинут кандидатом на спикерское кресло Парубий. При этом НФ будет поддерживать нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Геращенко на должность первого вице-спикера.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель фракции БПП Юрий Луценко сообщил, что наконец удалось согласовать состав нового правительства.
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