Шуфрич недоволен действиями Кабмина

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций оппозиционного правительства Нестор ШУФРИЧ считает неудовлетворительной работу власти по обеспечению деятельности Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил во время пресс-конференции.

«Власть сегодня демонстрирует неудовлетворительную деятельность относительно финансового обеспечения спасателей», - сказал он.

В частности, Н.ШУФРИЧ напомнил, что предыдущее правительство своим постановлением установило, что с 1 января 2008 года финансовое обеспечение спасателей будет приближено к финансовому обеспечению военнослужащих.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день такое финансовое обеспечение, учитывая невыполнение этого постановления, у спасателей меньше на 40%.

Н.ШУФРИЧ также утверждает, что на сегодняшний день наблюдается значительный дефицит финансового обеспечения спасателей на общую сумму 450-600 млн. грн.

Кроме того, происходит недофинансирование МЧС в части материально-технического оснащения на общую сумму 300-400 млн. грн.

Он также отметил, что в последнее время происходит значительная текучесть кадров.

«Таким образом, мы теряем квалифицированные кадры», - сказал он.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты коррупционной деятельности внутри МЧС.

По его словам, это касается как вопроса пожарной безопасности, так и вопроса проведения государственных закупок.