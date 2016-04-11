Журналисты узнали, сколько официально зарабатывают чиновники Кабмина (инфографика)

Если же добавить премии, надбавки и другие выплаты, эта цифра вырастет минимум вдвое, передает "Доступ к правде".

Дороже всего налогоплательщикам обходятся Министерство юстиции и Минэкономразвития: месячный фонд зарплаты для 865 работников Минюста составляет 2,44 млн грн, 863 работника ведомства Абромавичуса обходятся в 2,25 млн грн в месяц. Опять же – это только должностные оклады. Кстати, Минэкономразвития уступило лидерство лишь благодаря тому, что в прошлом году его штат сократили на 380 постов (раньше было 1243 работника).

В Министерстве обороны сообщили, что численность их аппарата утверждена в количестве 770 человек, из которых 600 – государственные служащие. "Согласно сметных назначений, фонд зарплаты аппарата Министерства обороны Украины составляет 5,5 млн грн", - ответили в ведомстве Полторака.

Очевидно, эта сумма – с учетом доплат и надбавок. Для сравнения: в Министерстве иностранных дел отметили, что в их штате 600 сотрудников, фонд зарплаты по должностным окладам составляет 1,64 млн грн, а всего государственным бюджетом на 2016 год предусмотрен фонд зарплаты МИД в среднем за месяц в размере 4,19 млн грн, что почти втрое больше, чем в штатном расписании.

Меньше всего бюджетных средств тратят на содержание Министерства информационной политики: 29 должностей стоят 86 тыс. 503 грн в месяц. "Вторым с конца" является Министерство молодежи и спорта – 513 тыс. 431 грн на 192 работника ежемесячно. Также в бюджетных "аутсайдерах" - Министерство культуры (605 тыс. грн), Министерство экологии (639 тыс. грн) и Министерство образования и науки (852 тыс. грн).

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Министерство здравоохранения, которое также на фоне других не выделяется большой численностью работников, только со второй попытки предоставило на запрос журналистов количество штатных должностей (260), а вопрос размер фонда заработной платы на месяц проигнорировало.

Вообще не отреагировало ни на один запрос наших журналистов Министерство энергетики и угольной промышленности, оставив в секрете и количество работников и их должностные оклады, и размер зарплаты министра.

В Минфине сообщили размер фонда зарплаты 695 должностей - 1 млн 864 тыс. 370 грн в месяц.

Итак, стали известны должностные оклады работников министерств: ведущие и главные специалисты получают по 1378-2231 грн, начальники отделов и управлений – 3491-3944 грн, директора департаментов – 4151-4981 грн, заместители министров – 6225-6640 грн.

В частности, глава МВД Арсен Аваков заработал в прошлом году 207,5 тыс. грн, то есть почти 17 тыс. 300 грн в месяц.

Порошенко в 2015-м году получал в среднем 10 тыс. грн в месяц, а глава его администрации Борис Ложкин – почти 13 тыс. 500 грн.

Премьер Яценюк, как и остальные министры, работал за один оклад – и заработал за год лишь 81,7 тыс. грн (в среднем 6 тыс. 800 грн в месяц).

Заработки председателей Конституционного и Верховного Суда по 25-30 тыс. грн в месяц выглядят заоблачной наградой, не говоря уже о почти 100 тыс. грн в месяц руководительницы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

В феврале 2016 года зарплаты премьер-министра и вице-премьеров составили более 20 тысяч гривень: главе правительства Арсению Яценюку насчитали 26 тыс. 130 гривень зарплаты, вице-премьер-министру – министру культуры Вячеславу Кириленко – 22 тыс. 544,4 гривни.

В свою очередь общество разделилось на два лагеря – одни считают, что за такое мизерное вознаграждение нереально нанять качественных специалистов, резистентных к коррупции, другие сетуют, что большинство населения выживает "и за меньшие деньги".