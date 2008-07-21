В НУ-НС считают, что оппозиция и литвиновцы загнали себя в тупик

Народный депутат от фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Кирилл КУЛИКОВ считает, что больше всех в принятии изменений к государственному бюджету-2008 должна быть заинтересована оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение депутат высказал сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня на счетах Государственного казначейства аккумулировано 32,4 млрд. грн. Непринятие изменений к госбюджету дает возможность их неподконтрольного использования для правительства. Мне не понятно, почему оппозиционные фракции оказали такое сопротивление принятию изменений к госбюджету, ведь тем самым они себя лишили возможности контролировать эти миллиарды», - пояснил К.КУЛИКОВ.

По словам народного депутата, также ему не понятно, почему за изменения к госбюджету не проголосовала фракция Блока Литвина. «В этих изменениях предусмотрено немало средств на развитие тех регионов и сфер, которые литвиновцы лоббируют. Считаю, что те, кто противодействовал правительству в непринятии изменений к госбюджету, сами себя загнали в тупик», - сказал К.КУЛИКОВ.

Вместе с тем он спрогнозировал, что осенью будет принят именно правительственный проект изменений к госбюджету.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект.

"За" принятие президентского законопроекта проголосовали 58 народных депутатов из 243, зарегистрированных в зале, "за" правительственный –216 народных депутатов из 249.

Фракции Партии регионов и Блока Литвина были зарегистрированы как отсутствующие в сессионном зале, КПУ – не голосовали.